6 علامات على خلل الهرمونات ..أبرزها زيادة الوزن والشعور بالتعب

كتبت ميرفت رشاد

تلعب الهرمونات دورًا كبيرًا في تنظيم غالبية وظائف الجسم الجسدية والعقلية، إنها تؤثر على شهيتك وأنماط نومك وكيفية استجابتك للتوتر والقلق ، تحدث الاختلالات الهرمونية عندما يكون هناك الكثير أو القليل جدًا من الهرمون في مجرى الدم، بسبب الدور الأساسي الذي تلعبه الهرمونات في الجسم، حتى أصغر اختلال هرموني قد يؤدي إلى آثار جانبية في جميع أنحاء الجسم، هناك تغييرات بسيطة في نمط الحياة يمكنك إجراؤها للمساعدة في استعادة المستويات الصحية للهرمونات، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

بعض العلامات الأولى لاختلال التوازن الهرموني التي يجب البحث عنها:



1. زيادة الوزن غير المرغوب فيها



زيادة الوزن غير المتوقعة هي العلامة الأكثر شيوعًا لاختلال التوازن الهرموني، في حين أن تقلبات الوزن طبيعية لدى الأفراد الأصحاء، إذا اكتسبت قدرًا كبيرًا من الوزن خلال فترة قصيرة ، لا يمكن أن يؤثر عدم التوازن الهرموني على عملية الأيض فحسب ، بل يمكن أن يساهم أيضًا زيادة هرمون الكورتيزون وانخفاض هرمونات الغدة الدرقية في زيادة الوزن بشكل غير متوقع .

2. التعب



التعب هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لاختلال التوازن الهرموني، عندما ينتج جسمك كمية قليلة جدًا من البروجسترون، يمكن أن تواجه صعوبة في النوم ، وعندما يبدأ جسمك في إنتاج هرمون البروجسترون الزائد ، قد تبدأ في الشعور بانخفاض مستويات الطاقة لديك وتبدأ في الشعور بالنعاس الإضافي طوال اليوم، يمكن أن يساهم انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية ، في الشعور بالتعب.

3. مشاكل النوم



الهرمونات هي أحد العوامل العديدة التي يمكن أن تؤثر على أنماط نومك، أثناء انقطاع الطمث ، ينتج المبيضان تدريجيًا كميات أقل من الإستروجين والبروجسترون ، هذه هرمونات تعزز النوم خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث ، قد تعانين أيضًا من تعرق ليلي وإرهاق ونقص في الطاقة.

4. ضعف العضلات



الكورتيزول هو هرمون التوتر الأساسي في الجسم، عندما يتم إفراز الكثير أو القليل جدًا من الكورتيزول في الجسم ، فقد تبدأ في الشعور بضعف عضلي غير عادي، إذا كان جسمك لا ينتج ما يكفي من هذا الهرمون، لديك حالة يطلق عليها الأطباء مرض أديسون، والذي يمكن أن يؤدي إلى ضعف العضلات الذي يزداد سوءًا بمرور الوقت.

5. عدم انتظام الدورة الشهرية



إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة فجأة، فقد تكون علامة على عدم التوازن الهرموني، ويجب أن تفكري في رؤية طبيب النساء والتوليد، يمكن أن تكون الدورات غير المنتظمة أيضًا علامة على متلازمة المبيض المتعدد الكيسات ، هي اضطراب هرموني يتطور بشكل شائع في مرحلة البلوغ المبكرة، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض وعدم التوازن الهرموني من دورات الحيض لفترات طويلة أيضًا.

6. آلام في العضلات



يعد ألم العضلات والمفاصل وتورمها علامة شائعة أخرى على عدم التوازن الهرموني، يحمي هرمون الاستروجين الجسم من الالتهابات، لذلك عندما تنخفض هذه المستويات بسبب اختلال التوازن الهرموني الذي يمكن أن يحدث بسبب انقطاع الطمث، يمكن أن تحدث آلام في العضلات والتهاب المفاصل .