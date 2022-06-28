5 أطعمة تروى عطشك فى حر الصيف وتعالج الجفاف .. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

قد لا يبدو الجفاف مشكلة طبية خطيرة ، ولكن عندما تدرك أن أجسادنا مكونة من 60 إلى 70 % من الماء ، فإنه يضع ضرورة تناول كمية كافية من الماء في منظور أكثر قليلاً، لا يشكل الماء معظم أجسامنا فحسب ، بل إنه يحافظ أيضًا على تشغيل غالبية أنظمتنا الحيوية بسلاسة، يتضمن ذلك عددًا لا يحصى من الوظائف الجسدية مثل إزالة الفضلات من الدم ، وتنظيم درجة حرارة الجسم ، ومساعدة وظائف الدماغ ، والمساعدة في الهضم ، كما أن الماء يعزز مناعتنا، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

ما الذي يسبب الجفاف؟

بينما يمكن أن تصاب بالجفاف ببساطة بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء ، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في شدة الجفاف، اعتمادًا على العوامل المساعدة لديك ، يمكن علاج الجفاف في المنزل أو قد ينزل بك إلى المستشفى.

أفضل 5 أطعمة لعلاج الجفاف سريعا

1. الخيار



يقدم الخيار نسبة هائلة من الماء تصل إلى 95 بالمائة، كما أنه غني جدًا بـ "المركبات المضادة للالتهابات التي تساعد على إزالة الفضلات من الجسم وتقليل تهيج الجلد." يعد مصدر رائع لفيتامين أ وحمض الفوليك ، كما يوفر جرعات صغيرة من الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

2. الكرفس



يحتوي الكرفس أيضًا على 95 في المائة من محتوى الماء بينما يكون منخفضًا جدًا في السعرات الحرارية، علاوة على ذلك ، يعتبر الكرفس مصدرًا رائعًا لفيتامين K وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

3. كوسة



الكوسة ليست فقط مكونًا نباتيًا مفيدًا للغاية ، ولكنها أيضًا مصدر غني للمياه مع محتوى مائي بنسبة 95 في المائة، فإن الكوسة مليئة بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك "بيتا كاروتين ، ولوتين ، وزياكسانثين، تعتبر الكوسة أيضًا مصدرًا رائعًا للفيتامينات A و C و K والفولات ، كما أنها مليئة بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم.

4. البطيخ



يحتوي البطيخ على 91٪ من محتوى الماء ،كما أنه غني بالليكوبين ، والذي يمكن أن يساعد في حماية الخلايا من أضرار أشعة الشمس وتحسين بشرتك، يعتبر البطيخ أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامينات A و C ، وستحصل على جرعة صغيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.

5. الفراولة



الفراولة ليست فقط فاكهة لذيذة وغنية بمضادات الأكسدة ، ولكنها أيضًا تحتوى على الماء بنسبة 91٪ ، فهي ليست غنية فقط بالفلافونويد - "المركبات المرتبطة بتحسين الوظيفة الإدراكية" - ولكن الفراولة مصدرا غنيا بفيتامين أ ، ج ، ك ، وحمض الفوليك. علاوة على ذلك ، ستحصل على جرعة صحية من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم.