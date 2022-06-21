نصائح تساعدك على النوم بسهولة فى ارتفاع درجات الحرارة

كتبت إيناس البنا

التعرق المفرط والتعب والجفاف ليست الآثار الجانبية الوحيدة التي يتعين على الناس تحملها وسط ارتفاع درجات الحرارة، فوفقا لعدة دراسات، فالموجات الحارة تعد السبب في أن العديد من الناس قد يخسرون القدرة على النوم بشكل أفضل، لأن الحرارة تجبرك على الاستيقاظ.

فيما يلى بعض النصائح الموصى بها وفقا لموقع " timesnownews "، من الخبراء لمساعدتك على النوم بشكل أفضل، خاصةً عندما لا يكون لديك مكيف هواء:

تغيير الأغطية:



من المهم اختيار الأغطية المناسبة للسرير، فالملاءة المصنوعة من القطن الخالص قابلة للتنفس ويمكن أن تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم ومستويات الرطوبة عند النوم.

الحد من التعرض للضوء:



استخدام الستائر العاتمة أمر لا بد منه لمنع الضوء من الدخول وإعاقة النوم، لكن هذا ليس كل شيء، فهذه تساعد أيضًا في التحكم في درجة الحرارة، يمكن أن تساعد الستائر الخشبية بشكل خاص في ارتفاع درجات الحرارة، لأن الخشب يساعد باعتباره موصلًا طبيعيًا للحرارة ، على إبقاء الهواء الدافئ داخل الغرفة خلال فصل الصيف.

استخدم زجاجة ماء مثلجة:



استخدام زجاجة ماء ساخن يمكن أن يساعد أيضًا في تبريد درجة حرارة الغرفة خلال الأشهر الدافئة، كل ما عليك فعله هو ملء الزجاجة والاحتفاظ بها في الفريزر قبل النوم بساعات قليلة واستخدامها كحزمة ثلج، ضع الزجاجة بين الملاءات لتبرد بشكل طبيعي.

قم بإيقاف جميع المفاتيح:



تعمل الأجهزة الكهربائية أيضًا على رفع درجات الحرارة بشكل كبير، ضع الهاتف بعيدًا ، وأوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول وأغلق المفاتيح للتحكم في درجة حرارة الغرفة - حتى المقابس الكهربائية يمكنها إطلاق قدر كبير من الحرارة.

اختر المرتبة المناسبة:



يمكن أن تؤثر المراتب أيضًا على درجة حرارة السرير، اختر نوعًا يحتوي على حشوات طبيعية مثل القطن والصوف للحد من التعرض للحرارة أثناء النوم لأنها لا تسبب الحساسية بشكل طبيعي.