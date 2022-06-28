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وزير الداخلية مهنئا الرئيس بذكرى 30 يونيو: نموذج فريد للشعب المصرى

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:04 م
وزير الداخلية مهنئا الرئيس بذكرى 30 يونيو: نموذج فريد للشعب المصرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، جاء بها : بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم المعطاءة بالتوفيق والسداد.
 
 
إن الاحتفاء بتلك الذكرى الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة وطنية..أهدت الأمم نموذجاً فريداً لشعب عظيم .. وقد إحتمى فى 30 يونيو بحكمة قائده .. وثار فى وجه جماعات الشر بدافع من وطنيته .. ليُرسِّخَ بذلك صفحة عطاء وخلود ومرتكزاً لإرتياد مسيرة العمل الوطنى .. آفاق مستقبلٍ مشرق ومُفعم بالآمال .. لتحيا مصر الكنانة على مر العصور فى عزة وكرامة.
حفظكم الله سيادة الرئيس وسدد على طريق الحق والخير خطاكم

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

الرئيس عبدالفتاح السيسى

رئيس جمهورية مصر العربية

ذكرى ثورة 30 يونيو



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