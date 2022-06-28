وحدة حياة كريمة تتابع مشروعات المبادرة بقرية المحاميد فى أسوان.. صور

تفقد فريق عمل وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء، قرية المحاميد بمركز إدفو فى جولة تفقدية شملت زيارة الأعمال الجارية بعدد من المشروعات الخدمية ومنها المجمع الخدمى والزراعى ومحطة وشبكات الصرف الصحى ومستشفى طب الأسرة ومركز الشباب ، بالإضافة إلى تفقد مشروع صيانة محطة السكة الحديد بالقرية.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية اليومية للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، بجانب الوقوف على مطالب وإحتياجات أهالى القرى المستهدفة لسرعة التعامل معها وتقديم الحلول العاجلة لها.

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه خلال الجولة التفقدية تم رصد ومناقشة أهم المشكلات والمطالب للأهالى والمواطنين بالقرية ومنها الحاجة لإنشاء كوبرى للمشاه للحد من حوادث الإصصدام بقطارات السكك الحديدية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المدارس الإعدادية والثانوية العامة والثانوية الصناعية ودعمها بكافة الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير العملية التعليمية.

وأشار إلى أنه تم إعداد مذكرة شاملة لكافة المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالقرية لعرضها على محافظ أسوان لإصدار التعليمات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلبيتها بالشكل المطلوب.



مشروعات حياة كريمة