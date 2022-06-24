فريق "حياة كريمة" بأسوان يتفقد معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة بوادى الصعايدة

أسوان – عبد الله صلاح

تفقدت وحدة حياة كريمة بديوان عام محافظة أسوان، المشروعات الجارية بقرى وادى الصعايدة التابعة لمركز إدفو والتى تخدم أكثر من 40 ألف نسمة، للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ فى المشروعات الجارية.



صرح المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، خلال بيان صحفى، بأن الجولة شملت قيام أعضاء الوحدة بالمرور على قرى الأشراف والشهامة والإيمان حيث تم تفقد أعمال مشروع الغاز الطبيعى بقرى الإيمان والأشراف بنسب تنفيذ 30 % و50 % ، وكذا مشروع مدرسة الشهامة للتعليم الأساسى " إبتدائى وإعدادى والتى تم تنفيذها بنسبة 100 % ، بجانب المرور على مركز الشباب بالشهامة بنسبة تنفيذ 50 % ، وأيضاً وحدات الإسعاف والوحدة البيطرية ومكتب البريد والمجمع الخدمى والزراعى.



وأضاف ناجح مصطفى، أن مشروعات حياة كريمة بقرى وادى الصعايدة الجارى العمل فيها تشمل رصف المسافة من مدخل الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة حتى مدخل قرية الأشراف بطول 20 كم وبنسبة تنفيذ 60 % ، فيما جارى تنفيذ مشروع مد خطوط مياه الشرب من المرشح الرئيسى للتوزيع على قرى وادى الصعايدة بأطوال تصل إلى 35 كم ، مع تنفيذ مشروع خطوط إنحدار الصرف الصحى من مطابق وخطوط إنحدار بنسبة تنفيذ 80 % ، وتنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى بقرية الشهامة.



وأوضح، بأنه يتزامن مع ذلك تنفيذ مشروع إنشاء كبارى بمدخل السماحة بنسبة تنفيذ 80 % ، ومدخل قرية الشهامة بنسبة تنفيذ 50%، ليتكامل ذلك مع تنفيذ مشروع تركيب محولات إضافية ورفع كفاءة المحولات القديمة بإجمالى 13 محول وعمل كابلات أرضية لربط المحولات بعضها ببعض ، وعمل كابل رئيسى من لوحة التوزيع لربط القرى، مع رفع كفاءة 100 عمود جهد منخفض بالشهامة، وصيانة الأعمدة المتبقية ورفع كفائتها ، وإحلال وتجديد الشبكة الداخلية "سلك معزول" لأعمدة الجهد المنخفض لقرى وادى الصعايدة والتى تضم "الإيمان والشهامة وعمرو بن العاص والأشراف".





فريق حياة كريمة يتفقد مشروعات المبادرة (1)



فريق حياة كريمة يتفقد مشروعات المبادرة (2)