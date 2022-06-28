اليوم السابع
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مصرع سيدة صدمها شاب يقود سيارة ملاكى بسرعة زائدة فى الجيزة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:51 ص
مصرع سيدة صدمها شاب يقود سيارة ملاكى بسرعة زائدة فى الجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقيت سيدة مصرعها في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، حيث دهسها شاب بسيارة ملاكي يقودها، مما أسفر عن وفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام سيارة ملاكي بسيدة في منطقة أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين أن شاب يقود سيارة ملاكي بسرعة فائقة، اختلت عجلة القيادة من يده، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق واصطدامها بسيدة، لتلقى مصرعها نتيجة إصابتها بكسور ونزيف، وأصيب آخرون في الحادث.

 

تم ضبط الشاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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مصرع سيدة

مصرع سيدة أوسيم

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