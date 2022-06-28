مستشار وزير الصحة الإيطالى: ارتفاع إصابات كورونا بسبب رفع قيود ارتداء الكمامة

فاطمة شوقى

عزا مستشار وزير الصحة في الحكومة الإيطالية، فالتر ريتشاردي، ارتفاع حالات الإصابة بوباء كورونا في الآونة الأخيرة إلى رفع القيود الصحية مطلع الشهر الجاري، حيث أبقت السلطات على الزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والمستشفيات فقط.

وقال ريتشاردي، إن "الزيادة الواضحة في الإصابات هي نتيجة إزالة الإجراءات التقييدية في نهاية مايو الماضي والمحصلة موجة الصيف هذه، إذا لم نستعد جيدا، فإنني أتوقع خريفا مقلقًا للغاية".

وأضاف مستشار وزير الصحة "لسوء الحظ لم أتمكن، مع الوزير، من إقناع الحكومة بالاحتفاظ بالأقنعة الواقية، وهي تعليمات لاتزال إلزامية في عدد قليل جدًا من الدول الأخرى.

وهذا يعني انتشارًا هائلاً للفيروس، خاصة في الأماكن المغلقة، ولكن أيضًا في التجمعات الجماهيرية، مما أدى إلى زيادة الإصابات.

وكان وكيل وزارة الصحة الإيطالي، بيبر باولو سيليري، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة، ماعدا الممستشفيات ودور رعاية المسنين ووسائل النقل العام.

وأظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكورونا، صدرت مساء أمس الاثنين، تسجيل 63 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و24 ألفا و747 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وارتفعت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات إلى 24.5% بعد أن كانت أمس 24.3%، والوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الاحد كانت 44 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 48 ألفا و456 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة الجديدة، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بـ7 مرضى ليلغ 234، وكذك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (341 مريضا) لتصل إجمالا إلى 5 آلاف و873.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى، بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة، ارتفع الى 18 مليونا و259 ألفا و261، حصد الوباء أرواح 168 ألفا و165 منهم.