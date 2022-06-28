مسؤول بمركز البحوث الزراعية: مصر بالمرتبة الأولى عالميا فى إنتاج النخيل

إبراهيم حسان

قال الدكتور عز الدين العباسى، مدير عام معمل النخيل بمركز البحوث الزراعية، إن شتلات النخيل ذات الإنتاجية العالية تستغرق أكثر من 3 سنوات حتى تنمو بالشكل الذى يمكن من زراعتها، لنتمكن من الحصول على إنتاجية كبيرة جدا مقارنة بمثيلاتها في السابق.

وأضاف عز الدين العباسي، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن مصر وصلت إلى المرتبة الأولى في إنتاج النخيل، بسبب مجهودات الكوادر البحثية بالمركز القومي للبحوث الزراعية، "نحن لدينا أكبر معمل نوعي لدراسة النخيل".

وتابع مدير عام معمل النخيل بمركز البحوث الزراعية، أن الباحثين الذين يعملون حاليا في معامل المركز القومي للبحوث الزراعية، يعكفون على دراسة أصناف النخيل المهددة بالانقراض والحفاظ عليها والإكثار من زراعتها، لاسيما في سيوة بسبب طقسها الملائم لزراعة النخيل، مردفا: " نزرع 100 فدان بالنخيل في منطقة سيوة، وتضم أنواع مهددة بالانقراض".

وأوضح أن هناك أصناف نخيل وصلت إلى إنتاجية عالية جدا من التمور، حيث وصلت بعض الأصناف إلى إنتاج من 150 – 400 كيلو تمر للنخلة الواحدة، وتجري وزارة الزراعة تطوير باستمرار على كل الأنواع لزيادة إنتاجيتها.