فلندا توقع مذكرة تفاهم مع السويد وأعضاء بحلف الناتو لتعزيز الأمن المشترك

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، إنه وقع مذكرة التفاهم مع السويد وأعضاء بحلف الناتو لتعزيز الأمن المشترك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الخارجية البلغارية، طرد 70 دبلوماسيا روسيا، بسبب العمليات العسكرية التي تشنها موسكو في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي.

وفرضت العديد من الدول الغربية والأمريكية، عدة عقوبات على السلطات الروسية، بعد إعلان الأخيرة شن الحرب على أوكرانيا، تحت مسمى عمليات تحرير "دونباس".

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، منع دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسياسيين آخرين.