ضبط 1000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وفى هذا السياق، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى بحملات تموينية على المخابز والأسواق.



أسفرت تلك الحملات عن 1000 لتر سولار مدعم تم تجميعهم بأحد المحطات غير المرخصة بمركز أبو حمص للبيع بالسوق السوداء، كما تم ضبط 80 عبوة بويات منتهية الصلاحية ، وكذلك ضبط 90 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية.