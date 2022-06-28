اليوم السابع
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ضبط صاحب ورشة سمكرة سيارات بحوزته ربع كيلو هيروين بالغردقة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:32 ص
ضبط صاحب ورشة سمكرة سيارات بحوزته ربع كيلو هيروين بالغردقة حمله أمنيه - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، من ضبط صاحب ورشة سمكرة سيارات بالغردقة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل بيعها لعملائه، وتحرير محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت وردت معلومات للعقيد شهاب جابر رئيس مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الغردقة، مفادها قيام صاحب ورشة سمكرة سيارات بمنطقة شارع السلام بالغردقة بالاتجار في المواد المخدرة عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته ربع كيلو هيروين مخدر

كما تم ضبط بحوزته هاتف محمول ومبالغ مالية حصيلة البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.

 


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