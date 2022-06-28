هيروين وحشيش وشادو.. سقوط "انسجام" وبحوزته 2 كيلو مواد مخدرة بالقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا "مخدرات وسلاح"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش والشادو"، وحيازة أسلحة بيضاء، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينات من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة الهيروين والحشيش والشادو وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.



عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "حسام ع م"، وشهرته "انسجام"، 30 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز القناطر الخيرية، سبق اتهامه في 4 قضايا "مخدرات وسلاح"، وبحوزته بممارسة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، 500 جرام من مخدر الهيروين، و10 جرام من مخدر الحشيش، و1500 جرام من مخدر الشادو، وسلاح أبيض، ومیزان حساس ديجيتال، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف للاتصال بعملائه، والأسلحة البيضاء للدفاع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



