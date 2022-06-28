شكوك أمريكية حول قدرة أوكرانيا على استعادة أراضيها.. ومسئول يلوم البنتاجون

قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN إن مسؤولي البيت الأبيض يفقدون الثقة في أن أوكرانيا ستكون قادرة على استعادة كل الأراضي التي فقدتها لروسيا خلال الأشهر الأربعة الماضية من الحرب، حتى مع وجود أسلحة أثقل وأكثر تطوراً للولايات المتحدة وحلفائها.

وأكد المسؤولون أن هذا التقييم الأكثر تشاؤمًا لا يعني أن الولايات المتحدة تخطط للضغط على أوكرانيا لتقديم أي تنازلات إقليمية رسمية لروسيا من أجل إنهاء الحرب، هناك أيضًا أمل في أن تتمكن القوات الأوكرانية من استعادة أجزاء كبيرة من الأراضي في هجوم مضاد محتمل في وقت لاحق من هذا العام.

وقال أحد المطلعين على المحادثات إن وجود دولة أوكرانية أصغر حجمًا ليس أمرًا حتميًا. وقال المساعد: "إن قدرة أوكرانيا على استعادة هذه الأراضي هي في جزء كبير منها، إن لم يكن بالكامل ، دالة على مقدار الدعم الذي نقدمه لهم"، وأشار إلى أن أوكرانيا طلبت رسميًا من الولايات المتحدة ما لا يقل عن 48 نظامًا للصواريخ متعددة الإطلاق ، ولكن حتى الآن لم تتعهد سوى بثمانية أنظمة من البنتاجون.

يأتي التشاؤم المتزايد في الوقت الذي يجتمع فيه بايدن مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا ، حيث سيحاول نقل القوة والتفاؤل بشأن مسار الحرب بينما يحشد القادة للبقاء ملتزمين بتسليح ودعم أوكرانيا وسط القتال.

وقال بايدن: "علينا أن نبقى معًا. كان بوتين يعول على ذلك منذ البداية، بطريقة ما أن حلف الناتو ومجموعة السبع سوف ينفصلان ، لكننا لم نفعل ولن نفعل ذلك".

وأعلنت الإدارة الامريكية عن 450 مليون دولار أخرى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا الأسبوع الماضي، بما في ذلك أنظمة إطلاق صواريخ إضافية وذخيرة مدفعية وزوارق دورية.

وقال مايكل كوفمان ، الخبير العسكري الروسي في مركز التحليلات البحرية: "يتوقف الكثير على ما إذا كان بإمكان أوكرانيا استعادة الأراضي على الأقل حتى خطوط 23 فبراير الاحتمال موجود ، لكنه عرضي. إذا تمكنت أوكرانيا من الوصول إلى هذا الحد، فمن المحتمل أن تأخذ الباقي. ولكن إذا لم تستطع، فقد يتعين عليها إعادة النظر في أفضل السبل لتحقيق النصر"