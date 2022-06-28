سلطنة عُمان ومصر توقّعان عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات

ووقع البلدان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ومذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العمانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر في مجال ترويج الاستثمار، ومذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العمانية، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية في مجال تنمية الصادرات.



كما وقع البلدان على مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، ومذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة بين حكومة سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة، وحكومة مصر ممثلة في وزارة البيئة، بالإضافة إلى التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عن سلطنة عُمان ومصر.



ووقّعت حكومتا سلطنة عُمان ومصر على اتفاقية تعاون بالأحرف الأولى في مجال النقل البحري والموانئ، واتفاقية تعاون بين جامعة السُّلطان قابوس والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري.



ومن جهته، قال وزير الخارجية سامح شكري "إن هذه الاتفاقيات تأتي بدفعة جديدة من التعاون في مختلف المجالات، وتنفيذها سيكون إضافة كبيرة للعلاقة الخاصة التي تربط سلطنة عُمان ومصر، وهي تبشر بعوائد ملموسة خلال الفترة القادمة لصالح البلدين الشقيقين".



وبدوره، أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أن الاتفاقيات الموقعة اليوم بين بلاده ومصر تأتي استكمالًا لمجموعة سابقة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وسوف يلحقها مزيد من التعاون الذي سيسهم في تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية.