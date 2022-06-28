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رئيس وزراء بولندا: يجب على العالم أن يبذل قصارى جهده لإنقاذ أوكرانيا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:54 ص
رئيس وزراء بولندا: يجب على العالم أن يبذل قصارى جهده لإنقاذ أوكرانيا حرب اوكرانيا
كتبت: هناء أبو العز

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  قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، إنه يجب على العالم الحر بذل قصارى جهده من أجل إنقاذ أوكرانيا، وذلك بعدما دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الخامس.
 
وحذر موراوسكي - في تصريحات صحفية نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - من أن هدف روسيا الرئيسي لحربها ضد أوكرانيا ليس فقط شل أوكرانيا ولكن زيادة زعزعة استقرار الغرب، قائلا إنه على الرغم من النجاحات التي حققتها القوات الأوكرانية، فإن روسيا تمضي قدما في تحقيق هدفها الرئيسي وهو تدمير الصناعة والطرق والمدارس.
 
وأضاف موراوسكي أنه بينما تجاوزت أوكرانيا التوقعات بدرء روسيا لهذه الفترة الطويلة، فإذا لم تتدخل الولايات المتحدة وأوروبا بقوة أكبر، فإن الحرب التي طال أمدها قد لا تعني سقوط أوكرانيا فحسب، بل على المدى الطويل ظهور هيمنة عالمية جديدة ستكون قادرة على تهميش العالم الغربي.
 
 

بولندا

روسيا وأوكرانيا

استقرار الغرب



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