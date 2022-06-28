اليوم السابع
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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:12 ص
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات ومتابعة الاستعداد لعيد الأضحي وتوافر السلع.
 
 

مجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



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