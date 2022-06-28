رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات ومتابعة الاستعداد لعيد الأضحي وتوافر السلع.