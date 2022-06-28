رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات ومتابعة الاستعداد لعيد الأضحي وتوافر السلع.
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعىالثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:12 ص
مصطفى مدبولى
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