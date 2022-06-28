رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا الرئيس بذكرى 30 يونيو: لن ننسى جهودكم فى بناء ركائز المواطنة

كتب: محمد الأحمدى

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو.

وجاء فى نص البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يسعدنى أن أبعث لكم ولجميع المصريين، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأرق وأصدق التهانى القلبية فى ذكرى يوم الثلاثين من يونيو، قرار الشعب المصرى العظيم، ووطنية وأمانة القوات المسلحة الباسلة، التى كشفت عن وعى المصريين وتكاتفهم فى الحفاظ على هويتهم الحضارية العظيمة، وبداية نهضة مصرية جديدة لدولة العدالة والتنمية، نجنى مكتسباتها اليوم، ولن ننسى جهودكم المخلصة فى بناء ركائز دولة المواطنة المصرية، وكل عام وسيادتكم بخير".

وفى سياق متصل، أكد الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن قرارات الرئيس السيسى تتضمن رؤية عميقة وصادقة ومخلصة للعمل العام بأنواعه الحزبى والسياسى والمدنى، مضيفا أن ما حققته القيادة السياسية فى استقرار المجال العام يشجع على تواجد أكبر للقطاع الخاص ويحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن القدرة على إدارة التنوع إحدى ظواهر صحة بنيان الدولة المصرية وتؤسس لحوار وطنى سياسى مبدع، مثمنا قرار الرئيس فى استكمال تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى حتى نهاية العام الجارى، والذى تشارك فيه الهيئة القبطية الإنجيلية مع 22 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية الخدمية والصحية والتوعوية والتعليمية والعمرانية وغيرها.