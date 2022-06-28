خطيب بوسى عروس كفر الشيخ المتوفاة يوم كتب كتابها ينشر صورة جديدة لها

نشر أحمد سمير خطيب بوسى كامل إسماعيل أبو أحمد صورة لخطيبته بوسى التى توفيت أثناء عقد قرانها، بمنزل والدها، وعلق خطيب بوسى ببوست بقوله: "أنا راضى بحكمتك وقدرتك يارب.. يارب ارحمها واغفر لها وسامحها.. ادعو بوسى عروسة فى الجنة ان شاء الله".

قال محسن كامل إسماعيل أو أحمد: "حتى الآن لا يصدق ما حدث أن ترحل شقيقته فجأة أثناء كتب كتابها، وهى مبتسمة له وخطيبها الذى تحبه، مؤكداً أن سبب وفاتها بالسكتة القلبية لأنها لم تتحمل فرحتها الكبرى باكتمال قصة حبها وارتباطها بعريسها بكتب الكتاب ليجمعهما عش واحد".

وأضاف محسن: "رحمه الله شقيقتى وأسكنها فسيح جناته، مؤكداً أن شقيقته كانت تجلس وسط السيدات والفتيات وهن يرقصن وتغنين، وهى تنظر إليهم مبتسمه، وعقب توقيعه وتوقيع الشهود وتوقيع خطيب شقيقته على قسيمة الزواج، طلب المأذون توقيع بوسى عليها، فدخل برفقته خطيبها لتوقع على القسمة فلم نجدها بين السيدات".

وأضاف محسن، أنه وجد شقيقته فى حجرة أخرى، وعندما نظرت لخطيبها ابتسمت وبعدها أصابتها حالة إغماء، وظننا أنها الحالة التى تنتابها عندما تتعرض لموقف مفرح أو مخزن، ولكنها فارقت الحياة، من كثرة فرحتها بعقد قرانها، فكان آخر ما رأه خطيبها ابتسامتها، مؤكداً أننا قدمنا موعد عقد القران وكان المقرر له فى 21 أكتوبر المقبل، بناء على رغبة العروسين.

وأضاف أبو أحمد، لم نتمكن من إفاقتها، وتم نقلها للمستشفى، وصدمنا بوفاتها، مؤكداً أنه برغم أن القرية شيعت جثمان شقيقته إلا أنه غير مصدق لما حدث، مشيراً إلى أن شقيقته بعد وفاة والدته كانت تعيش مع خالها وكانت تتردد على منزلهم لمتابعة والدها وعند المساء تذهب لمنزل خالها الذى تعيش فيه.