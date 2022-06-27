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"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية هور بمركز ملوى

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:00 ص
"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية هور بمركز ملوى قافلة طبية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة في المنيا، بدءا من اليوم الاثنين، قافلة طبية علاجية في قرية هور بمركز ملوى على مدار يومين متتاليين 27 و28 من يونيه الجارى، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

 

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

 

 


قوافل طبيه

مديرية الصحة

حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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