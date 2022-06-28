اليوم السابع
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جارديان: جونسون يقدم دعوة مفتوحة لعلماء بوتين للعيش والعمل فى بريطانيا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:23 م
جارديان: جونسون يقدم دعوة مفتوحة لعلماء بوتين للعيش والعمل فى بريطانيا بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أصدر دعوة مفتوحة للعلماء الروس الساخطين للفرار إلى المملكة المتحدة، حيث استخدم قمة مجموعة السبع للقول إن السماح لروسيا بالانتصار في أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى حقبة مدمرة للغاية من عدم الاستقرار العالمي.

 

وكجزء من التوسع في نظام التوأمة مع الجامعات الأوكرانية ، مما يسمح للأكاديميين الأوكرانيين بمواصلة أبحاثهم في مؤسسات المملكة المتحدة ، قال جونسون إن هذا العرض امتد إلى نظرائهم الروس.

 

وأكد جونسون "إلى العلماء والباحثين الروس الذين ينظرون بفزع إلى عنف بوتين ، والذين لم يعودوا يشعرون بالأمان في روسيا: يجب أن لا يترددون في تقديم طلب للمجيء إلى المملكة المتحدة والعمل في بلد يقدر الانفتاح والحرية والسعي لتحقيق الذات.

 

وأوضحت الصحيفة أن المملكة المتحدة دشنت ما يسمى ببرنامج الباحثين المعرضين للخطر ، بميزانية تقدر بحوالي 10 ملايين جنيه إسترليني، وسيتم إحضار حوالي 130 أكاديميًا أوكرانيًا إلى المملكة المتحدة ودعمه من خلاله.

 

وركز رئيس الوزراء بشكل كبير على أوكرانيا في اجتماع مجموعة السبع في جنوب ألمانيا ، وبينما يقول مسؤولون بريطانيون إن القمة شهدت وحدة غير مسبوقة بين قادة العالم بشأن الدعم طويل الأمد ، لم يكن هناك الكثير من الإجراءات الملموسة.

 

وقال داونينج ستريت إنه يأمل أن يحدث ذلك في قمة الناتو اللاحقة في مدريد ، والتي سيسافر جونسون إليها يوم الثلاثاء.

 

وقال المتحدث باسم جونسون إنه بينما لم يتضح بعد ما تضمنه بيان نهاية القمة لمجموعة السبع ، كان الهدف الرئيسي لجونسون من الحدث هو المساعدة في ضمان "الوحدة الكاملة".

 

وأضاف: "من الواضح أنه لا ينبغي النظر إلى مجموعة السبع هذه بمعزل عن غيرها ، لأننا ننتقل بعد ذلك مباشرة إلى الناتو ، حيث أعتقد أنك قد ترى المزيد من العناصر التفصيلية لكيفية تنفيذ هذا الدعم والالتزام".


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