جارديان: تمرير لندن مشروع قانون تجاوز برتوكول أيرلندا الشمالية يهدد بحرب تجارية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تمرير مجلس العموم تشريعا مقترحا يسمح للمملكة المتحدة بتمزيق أجزاء من صفقة بريكست متعلقة بأيرلندا الشمالية من جانب واحد بمرحلة القراءة الثانية مساء الاثنين، يزيد مخاطر نشوب حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أنه كما كان متوقعًا، مر مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية بأول عقبة له ، حيث صوت النواب 295 مقابل 221 لصالحه على الرغم من الانتقادات الشديدة من بعض النواب المحافظين ، بما في ذلك رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ، التي قالت إن هذه الخطوة غير قانونية وغير ضرورية.

وكانت القراءة الثانية هي الفرصة الأولى لأعضاء البرلمان للتصويت على المقترحات المثيرة للجدل ، والتي قالت وزيرة الخارجية ، ليز تروس ، إنها "قانونية وضرورية".

وتوقع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون في وقت سابق يوم الاثنين أن القوانين يمكن أن تمر "بسرعة إلى حد ما" وأن تكون مدرجة في دفاتر القانون بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع الآن أن يتم تسريع مساره من خلال البرلمان مع مرحلة لجنة مكثفة مدتها ثلاثة أيام فقط ، بدلاً من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع المعتادة.

في افتتاح المناقشة ، قالت تروس إن هناك "مبررًا قانونيًا قويًا" لذلك وإن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي إلى حل تفاوضي.

وكررت أن "الخيار المفضل لها" لحل النزاع حول ترتيبات التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو التفاوض ، لكن ليس لديها خيار سوى المضي قدمًا في التشريع حيث رفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن نص البروتوكول.