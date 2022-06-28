تعليم بورسعيد: تغيب 14 طالبا بالثانوية العامة عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية

بورسعيد - محمد عزام

أكدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، أنه قد تغيب اليوم عن أداء امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الثانية 14 طالب وطالبة من كافة لجان المحافظة.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن عدد اللجان بلغ 15 لجنة، وعدد الطلاب المتقدمين هو 4835 طالبا وطالبة، حضر منهم 4821 طالبا وطالبة، حيث جاءت نسبة الحضور : 99.71 %‏، كما جاء عدد الطلاب المكفوفين المتقدمين 4 طالبا وطالبة حضروا جميعا.

وأشارت المديرية، إلي أنه لم يتم رصد أى حالات مرضية داخل اللجان، أو حالات غش، أو مشكلات فنية أو إدارية من شأنها الإخلال بالعملية الإمتحانية، كما تم تسفير أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة بالإسماعيلية بمأمورية مؤمنة بمعرفة الشرطة المدنية.

وأبدى طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية في محافظة بورسعيد، سعادتهم بعد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في ثاني أيام الامتحان للمواد المضافة للمجموع بعد إمتحان الأحد الماضي لمادة اللغة العربية.

وأوضح أحد طلاب الثانوية العامة، أن مادة اللغة الفرنسية جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مما تسبب في حالة من الفرحة والسعادة على وجوه الطلاب.

كما أشار عدد من الطلاب الآخرين، إلى أن امتحانات اللغة الأسبانية والألمانية جاءت أيضاً سهلة وفي متناول الطالب المتوسط، وأبدى الطلاب فرحتهم بامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.