تعرف على جدول مواعيد العيادات الخارجية فى مستشفى إيزيس بالأقصر.. انفوجراف

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تُقدم مستشفى إيزيس التخصصى للنساء والتوليد بالأقصر جميع الخدمات الصحية التى تخدم صحة المرأة وطفلها قبل وبعد الولادة، وذلك من خلال العيادات الخارجية التى تضم نخبة من أمهر أطباء واستشاريين النساء والتوليد بالأقصر.

وأعلنت مستشفى إيزيس التخصصى للنساء والتوليد بالأقصر، عن جدول عياداتها الخارجية الأسبوعى فى مختلف التخصصات النسائية خلال شهر يونيو 2022. وذلك لادخار وقت متردديها ولتقديم أفضل رعاية صحية ممكنه، حيث يمكن الحجز للكشف بالعيادات الخارجية بمستشفى إيزيس التخصصى من خلال جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك، والإتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

وأوضح الدكتور أحمد شفيق، لـ"اليوم السابع"، أنه قد يتعرض الجنين لمشاكل تكوينية خلال فترة نموه داخل الرحم، ولذلك يجب على المرأة الحامل المتابعة المنتظمة لتكوين الجنين منذ بداية الحمل، بهدف الكشف المبكر عن أى اختلافات خلقية لدى الجنين التى من الممكن أن تحدث خلال الثلاث أشهر الأولى من الحمل وتسبب الإجهاض أو وفاة الجنين داخل الرحم، ومن أهم المشاكل التى من الممكن أن تحدث للجنين أثناء فترة الحمل ما يلي:- (تشوهات بالقلب - تشوهات الشفة الأرنبية - تشوهات فى الجهاز العصبى - تشوهات الهيكل العظمى - التشوهات الناتجة عن الخلل الصبغى مثل متلازمة داون - صغر حجم الجمجمة).

وتوفر مستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر الفحص الدقيق للجنين بعيادة طب الجنين خلال فترة الحمل وذلك لجميع الحوامل للاطمئنان على نمو الجنين بصورة طبيعية وتشخيص الأمراض الوراثية التى قد تصيب الجنين، ويمكن الكشف بعيادة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصى أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة او مركز طب أسرة لسكنك والإتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.



مواعيد العيادات الخارجية بالتخصصات النسائية فى مستشفى إيزيس بالأقصر (1)



مواعيد العيادات الخارجية بالتخصصات النسائية فى مستشفى إيزيس بالأقصر (2)



مواعيد العيادات الخارجية بالتخصصات النسائية فى مستشفى إيزيس بالأقصر (3)