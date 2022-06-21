استئصال أورام بوزن 7 كيلو لسيدة تعانى من نزيف شديد بمستشفى إيزيس بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن توالى إنجازات قسم النساء والتوليد بمستشفي إيزيس التخصصي بالأقصر، حيث نجح الفريق الطبي في إنقاذ سيدة تعاني من نزيف شديد وألم مستمر أسفل البطن واستئصال أورام ليفية متعددة تزن حوالي 7 كيلو جرام.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق لـ"اليوم السابع"، أنه حضرت المريضة إلى المستشفى وبعد الكشف وعمل الفحوصات الدقيقة، تبين وجود مجموعة من الأورام الليفية ذات الأحجام المختلفة داخل الرحم وتعتبر هي المسبب الرئيسي للنزيف، ولذلك تم تجهيز السيد للدخول الي العمليات بعد حجز الدم الكافي والبلازما وإجراء استئصال للأورام الليفية التي وصل عددها إلى 5 أورام ذات أحجام متعددة، ووصلت إلي ما يقرب من 7 كجم مع المحافظة على الرحم.

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه خرجت السيدة إلي قسم النساء والتوليد للمتابعة وأخذ العلاج اللازم ، ثم إلى المنزل وهي في صحة جيدة، حيث قام بإجراء العملية نخبة متميزة من أطباء النساء والتوليد، وهم كل من الدكتور صديق أحمد استشاري النساء والتوليد ورئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفي، والدكتورة جيهان سيد أخصائي النساء والتوليد، والدكتور أبانوب اندراوس طبيب مقيم النساء والتوليد، وبالتعاون مع الفريق الطبي لقسم التخدير والعمليات وهم الدكتور محمد السيد استشاري التخدير والعمليات، والدكتور أحمد تمام أخصائي التخدير والعمليات، والدكتور إبراهيم العبد أخصائي التخدير والعمليات، وبالتعاون مع فريق تمريض العمليات المتميز إبتسام رشدي رئيس تمريض العمليات، ومروه سيد تمريض عمليات، حيث تم إجراء العملية بتكلفة 300 جنيه فقط سددتها المريضة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.