تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة مخالفات البناء أثناء فترة الأعياد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عُقِدت اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، وبحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام واللواء هشام الطويل السكرتير المساعد ومساعد مدير الأمن ومستشار المحافظ للتخطيط المرورى و رؤساء المراكز والمدن ومديرى عموم المديريات الخدمية و مديرى الإدارات بالديوان العام.

و بدأ نائب المحافظ الجلسة بتقديم المجلس خالص العزاء فى الفقيد المهندس محمد عطية وكيل وزارة الرى و الموارد المائية، كما هنأ الحضور بذكرى ثورة 30 يونيو و بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، و خلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة باستصدار قرارات تخصيص؛ لإتمام الإجراءات القانونية لعدد من المشروعات.

ووافق المجلس على قرار محافظ الإسماعيلية بتخصيص مساحة 8450 م لإقامة مدرسة التجارة بالقصاصين والمدرسة التجريبية، كما تم الموافقة على اقتطاع 275 مترا من مساحة 2500 متر بقرية أبو طفيلة لإنشاء محطة رفع المياه العكرة، والموافقة على تخصيص مساحة 2412 مترا من أملاك الدولة بالقنطرة شرق؛ لإقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية الأحرار، والموافقة على تخصيص أماكن لإقامة مشغل كل قرية من قُرى حياة كريمة بعد توافر الاعتماد لذلك.

كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 25 مترا لإقامة غرفة لوضع محبس مأخذ الغاز الطبيعي؛ لتغذية محطة تخفيض بأرض الطفلى بمركز و مدينة فايد.

واستعرض "عصام" استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال عيد الأضحى المُبارك، حيث أشار مدير عام مديرية الطب البيطرى إلى جاهزية 6 مجازر تابعة للمحافظة ومجزر خاص واستكمال كافة النواقص بهم و توفير أطباء بيطريين بكل مجزر لمتابعة مدى صلاحية الأضاحى وكذلك توفير موازين، كما تم عمل مرور على شوادر بيع الأضاحى الحية وتحديد نقاط الذبيح بأحياء مدينة الإسماعيلية، حيث تم تحديد 5 نقاظ ذبيح بحى أول و 10 نقاط ذبيح بحى ثانِ و 12 نقطة ذبيح بحى ثالث.

كما قام قسم التفتيش بالمديرية بالمرور على منافذ بيع اللحوم (المنتزة - المزرعة2 بالزراعة-التموين-البحوث الزراعية-أمام مكتبة مصر العامة) لمتابعة المعروضات.

وأكد "عصام" على رؤساء المراكز و المدن، التنسيق الجيد مع مديريات الطب البيطرى و التموين بشنِّ حملات لرصد المخالفين و التأكد من المعروضات وصلاحيتها للاستخدام الآدمى ومطابقة الأسعار بالمنافذ الخاصة ببيع اللحوم، كما أكد على عدم السماح بالذبح خارج نقاط الذبيح و المجازر المعلنة؛ حفاظًا على البيئة و منعًا لانتشار الأمراض و الحشرات و تكوين بؤر قمامة.

وعرض وكيل وزارة الأوقاف استعدادات المديرية لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك بفتح 88 ساحة فى كل أرجاء المحافظة لأداء صلاة العيد بالإضافة إلى 60 مسجدا من المساجد الكُبرى والسماح بإقامة شعائر الصلاة فى باقى المساجد حتى يتسنى للجميع أداء صلاة العيد بدون زحام و بيسر.

وشدَّد نائب المحافظ على استمرار تكثيف الرقابة على مخالفات البناء و التعدى على الأراضى الزراعية و أراضى أملاك الدولة خاصة أثناء فترة الأجازات و رصد أى مخالفة بمنظومة المتغيرات المكانية و الإزالة فى المهد و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



