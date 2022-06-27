نائب محافظ الإسماعيلية يستعرض جهود المجلس القومي للسكان بالمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

عَقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا اليوم الاثنين، لاستعراض خطةِ المجلس الإقليمي للسكان خلال الربع (يناير - مارس) من العام المالي الحالي بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام والمستشار العسكري للمحافظة و نشوى الطحاوي مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية و رؤساء المراكز و المدن و ممثلي الجهات المعنية بالقضية السكانية.



وفي بداية الاجتماع استعرضت نشوى الطحاوي توصيات المجلس الإقليمى السابق مارس2022 ، حيث أكدت على بذل المزيد من العمل و الجهد؛ لتحقيق أهداف الخطة الموضوعة و تكاتف جميع الجهات؛ لتحقيق المخطط و وضعه في حيز التنفيذ الفعلى، مؤكدة على تحقيق نِسب أعلى في جميع المحاور مقارنةً بالربع المقابل من العامِ الماضي.



و تضمنت محاور الخطة محور تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية و الشباب و صحة المراهقين و التعليم و المعرفة و الوعي المجتمعي و تمكين المرأة.



و خلال الربع (يناير - مارس) 2022 ، بلغ المُحَقَّق من الحماية على مستوي المحافظة 20609 بنسبة تطور بلغت 24.9 ٪ عن الربع المناظر من العام الماضي.



و أوضحت "الطحاوي" أنه طبقًا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع الدوري الماضي، تم التركيز على المراكز الضعيفة في مؤشرات تنفيذ الأنشطة بها .



كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإعلامية بالتزامن مع عدة وزارات (التضامن الاجتماعي-الشباب و الرياضة- قطاع التنظيم و الأسرة و السكان - التربية و التعليم)و التي تقوم بأنشطة مكملة خارج الأنشطة المخططة.



و في محور تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية تم تنفيذ قوافل للصحة الإنجابية و حملة لتنظيم الأسرة بالتعاون مع مديرية الصحة و المجتمع المدني. كما تم تنفيذ 3 دورات لتدريب أخصائي النساء على معايير تنظيم الأسرة لعدد 18طبيب على رأس العمل، و 3 دورات لأطباء التكليف علي خدمات تنظيم الأسرة ل24 طبيب و تنفيذ عدد 2دورة تدريبية للمرضات على أدوار إضافية لصرف الوسائل الهرمونية. بالإضافة إلى عقد اجتماعات لحل المعوقات التي تطرأ و تقييم الأعمال بالتعاون مع جمعية تنظيم الاسرة.



و في محور الشباب و صحة المراهقين تم تنفيذ دورات تدريبية علي ريادة الأعمال و تشجيع المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الشباب و الرياضة و تنفيذ الدورات التديبية ضمن مبادرة الأعمال و الابتكار بالتعاون مع التربية و التعليم و نادي ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس و الصندوق الاجتماعي كما تم تنفيذ ورش عمل لتضمين مفاهيم العمل الحر و تشجيع المشروعات الصغيرة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص و الغرفة التجارية و المجمع الإعلامي بالإسماعيلية.



و في محور التعليم تم تنفيذ 10 لقاءات و ندوات تحفيزية للالتحاق بفصول محو الأمية و محو أمية 6084 أُميِّ خلال الربع و تنفيذ 5 قوافل إعلامية بفصول محو الأمية و عقد دورتين لمعلميِّ محو الأمية لاستخدام المنهج التنمويِّ لعدد 272 متدرب لكل إدارات المحافظة بالتنسيق مع فرع محو الأمية و تعليم الكبار



كما تم تنفيذ ٥ ندوات و ورش عمل لأولياء الأمور؛ للتحفيز على الالتحاق بمدارس التعليم المجتمعي بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص.



و في المحور الرابع الخاص بالمعرفة و الوعي المجتمعي، تم تنفيذ ٥٠٠٤٥ زيارة منزلية بمعرفة الرائدات خلال الربع تتناول التوعية بالصحة الإنجابية للمرأة و صحة الطفل و 300 لقاء إعلامي ربع سنوي للتوعية بالحقوق الإنجابية و كذلك تنفيذ 3 مبادرات لنشر الوعي الصحي و تنظيم الأسرة ضمن مبادرة "حلمها النور" و تنفيذ 20ندوة ضمن مبادرة "احسبها صح تعيشها صح" كما تم تنفيذ 20ندوة فيما يخص الصحة الإنجابية و الزواج المبكر و تنظيم الأسرة، و توفير 2000 مطبوعة خاصة و تنفيذ 12ندوة توعية للمراهقين بالنوادي و مراكز الشباب و ذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة و تكافؤ الفرص و جمعية تنظيم الأسرة و الشباب و الرياضة.



بالإضافة إلى تنفيذ دروس و خطب و قوافل دينية بالتنسيق مع الأوقاف و تنفيذ ٤٠ ندوة لتوعية النساء من خلال الأندية النسائية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.



أمَّا في محور تمكين المرأة فقد تم تنفيذ 1025 زيارة منزلية لمتابعة مشروعات المرأة من خلال الرائدات الريفيات. كما تم تمويل 75 مشروع للمراة من خلال المشروعات الدوَّارة؛ لتمكينها اقتصاديًا و اجتماعيًا.



و في ختام اللقاء، أكد "عصام" على تقدير المحافظة لجهود المجلس القومي للسكان و الجهات الشريكة في تحقيق النسب المرتفعة التي جعلت الإسماعيلية من أولى المحافظات تحقيقًا لإنجاز الربع الحالي مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بقُرى حياة كريمة و ضمها للخطط القادمة.



جانب من الإجتماع (1)



جانب من الإجتماع (2)



جانب من الإجتماع (3)



جانب من الإجتماع (4)



جانب من الإجتماع (5)



جانب من الإجتماع (6)



