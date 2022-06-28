بولندا تستقبل 4 ملايين و386 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا حتى الآن

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم، الثلاثاء، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و386 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" أن البلاد استقبلت أمس الإثنين نحو 20 ألف لاجئ وافدين من أوكرانيا، مقابل 24 ألف لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 4ر2 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.

يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.