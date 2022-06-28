اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:18 م
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة وحلفاؤها يقدمون 4.5 مليار دولار لمعالجة أزمة الغذاء العالمية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:19 م
الولايات المتحدة وحلفاؤها يقدمون 4.5 مليار دولار لمعالجة أزمة الغذاء العالمية بايدن

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أعلن البيت الأبيض في قمة مجموعة السبعة (G7) يوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء دوليين سيساهمون بـ 4.5 مليار دولار لمعالجة الأمن الغذائي العالمي، حيث يأتي أكثر من نصف هذا الالتزام من الولايات المتحدة.

 

ووفقا لصحيفة ذا هيل سيعلن بايدن عن 2.76 مليار دولار كتمويل إضافي من الولايات المتحدة للمساعدة في حماية أكثر من 47 دولة من السكان الأكثر ضعفاً في العالم، والتخفيف من آثار الحرب في أوكرانيا على تزايد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

 

وفقًا لتقديرات البيت الأبيض، يمكن أن يقع ما يصل إلى 40 مليون شخص إضافي في الفقر في عام 2022 نتيجة للحرب في أوكرانيا، وستكون الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في القرن الأفريقي ، حيث قد يواجه 20 مليون شخص المجاعة بحلول نهاية العام.

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين في مجموعة السبع يوم الثلاثاء عندما سئل عن نقل الحبوب من أوكرانيا "نعمل على ذلك." وبدا أن بايدن لم يسمع السؤال المطروح.

 

وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن قادة مجموعة السبع ركزوا على مقاربات لتسهيل وصول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية ، لكن لم يكن لديهم تفاصيل للمشاركة.

 

وصرح مسؤول بأن إخراج الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية هو على رأس قائمة الأولويات التي لدى القادة فيما يتعلق بمعالجة تحدي الأمن الغذائي.

 

من بين التمويل الإضافي من الولايات المتحدة ، سيتم تخصيص 2 مليار دولار للتدخلات الطارئة و 760 مليون دولار للمساعدة الغذائية المستدامة على المدى القريب للمساعدة في التخفيف من الزيادات الأخرى في سوء التغذية في البلدان الضعيفة المتأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود.

 

تم التعهد بالتعامل مع الأمن الغذائي العالمي في اليوم الأخير من قمة مجموعة السبع في ألمانيا، ثم غادر بايدن ألمانيا متوجها إلى إسبانيا يوم الثلاثاء، حيث سيحضر اجتماع الناتو.

 

 


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اخبار أمريكا

ازمة الغذاء العالمية

أوكرانيا

قمة السبع



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