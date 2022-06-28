الكهرباء توقع عقدا لتوسعة محطة محولات السويس بتكلفة 37 مليون جنيه

كتبت رحمة رمضان

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا مع شركة سيمنس للتكنولوجيا لتنفيذ عملية توسيع محطة محولات السويس جهد 500 ك.ف بمحول ثالث سعة 500 م.ف.ا جهد 500/220/11 ك.ف وخليتى المحول من الجهتين بنظام تسليم المفتاح.

وأوضحت وزارة الكهرباء، فى بيان لها اليوم، أن المشروع يهدف لزيادة سعة محطة محولات السويس لتغذية محطة محولات شركة السويس للصلب.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 37 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى 6 ملايين يورو خصما على اعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد الفائق بمنطقة كهرباء القناه بموازنه العام المالى 2021 / 2022 بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 12 شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد.