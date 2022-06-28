السجن 3 سنوات لعاطل ووالده حاولا قتل متهم بـ"حقنة ماء نار" بمحكمة الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة وعضوية كلًا من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار عبد السلام نبيه، وسكرتير الجنايات محمد خير، بالسجن 3 سنوات حضوريا للمتهم "ح.س.ح" عاطل، و3 سنوات غيابيا للمتهم "س.ح.م" عامل زراعي، لاتهامهما بالشروع في قتل المجني عليه "م.ا.س".

تعود أحداث القضية رقم 9057 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنشية عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنشية يفيد بقيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليه داخل محكمة جنايات الإسكندرية.

كشفت تحريات ضباط مباحث محكمة الإسكندرية أنه أثناء عرض المجني علية " م.أ.س" علي ذمة القضية رقم 13424 لسنة 2021جنايات قسم شرطة مينا البصل ترصد له المتهم الأول "ح.س.ح" عاطل داخل قاعة المحكمة عقد النية وعقد العزم علي قتله واعد لذلك الغرض حقنة طبي تحوي سائل بها خليط من مادة الكلوروفونس وهي مادة المبيدات الفسفورية ومادة الكربوفيروان وهي مادة المبيدات الكربانيية واملاح الفوسفيد المعروف بسم الفأر والتي تسبب عنها الموت عاجلا ام اجلا بمشاركة والده المتهم الثاني " س.ح. م" عامل زراعي وقيام المتهم الأول بارتكاب الواقعة وذلك ثارا لشقيقه الذي قتله المجني عليه إلا أنه قد أوقف اثر جريمتهم لسبب لادخل فية وهو عند تمكن الحراسة بالمحكمة من ارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.