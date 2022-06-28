اليوم السابع
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استمرار حملات ضبط الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك بالإسماعيلية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:07 ص
استمرار حملات ضبط الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك بالإسماعيلية جانب من المضبوطات
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أعلن حامد إبراهيم حامد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تنفيذ حملةً تموينية مشتركة، بالتعاون مع الطب البيطري، ومباحث التموين، وإدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية

وأسفرت الحملة عن ضبط عجل كامل مذبوح خارج السلخانة بوزن 180 كجم، وتم الذبح داخل أحد الجراچات، وتبيَّن بالكشف البيطرى أن العجل أنثى مشتبة أنها نافقة وحدث تغيرات فى الصفات للحوم .

كما تم ضبط نصف عجل آخر داخل أحد الثلاجات بالمكان، ومذبوح خارج السلخانة بوزن 60كجم، و تم ضبط راسين عجول مذبوحة و8 فردة كوارع، بالإضافة إلى ضبط 300 كيلو أرجل دجاج فى أحد الثلاجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرَّرت المحضر اللازمة حيال المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية؛ لتقديم منتجات آمنة للمواطنين وبجودة متميزة 

العجل
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ذبح عجل
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مضبوطات
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