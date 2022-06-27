مديرية التموين بالإسماعيلية تحرر 73 محضرا بمخالفات تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية،حملة تموينية بالتعاون مع الرقابة التموينية، وإدارة تموين المركز، ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير عدد 73 محضرًا، منها عدد 17محضر؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط وعدد 9 محاضر عدم حمل شهادة صحية وعدد ١محضر حيازة سلع مجهولة المصدر وعدد 3 محاضر ذبح خارج السلخانة ولحوم غير مغطاة وعدد 4محاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن.

و فيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وعدد 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدد 12 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن وعدد 15 محضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضر تصرف فى الدقيق المدعَّم بدون وجه حق.

وأكد حامد إبراهيم حامد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت ايضا عن ضبط أحد المخابز؛ لتصرفه فى عدد 126شيكارة دقيق وزن 50 كيلوجراما بالإضافة لتحرير عدد3 مخالفات لمحلات جزارة؛ لعدم تغطية اللحوم وتعريضها للميكروبات والأتربة، وضبط 250 كيلوجرام من الصابون السائل مجهول المصدر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع والتلاعب فى الأسعار.