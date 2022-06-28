اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اتهام حارس عقار بإشعال النار بشقة بسبب خلاف مع مالكها فى الهرم

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:03 ص
اتهام حارس عقار بإشعال النار بشقة بسبب خلاف مع مالكها فى الهرم الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات اتهام حارس عقار، بإشعال النار بشقة أحد المقيمين بالعقار الذى يتولى حراسته، بسبب خلافات بين الطرفين، بمنطقة التعاون فى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة التعاون فى الهرم، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده.

وبسؤال مالك الشقة اتهم حارس العقار بإشعال النار بها، بسبب خلافات بينهما، وتبين أن كاميرات المراقبة رصدت المتهم خلال إشعاله النار بالشقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.


حريق شقة

حرق شقة

حرق شقة بالهرم

أمن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة