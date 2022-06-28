اتهام حارس عقار بإشعال النار بشقة بسبب خلاف مع مالكها فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات اتهام حارس عقار، بإشعال النار بشقة أحد المقيمين بالعقار الذى يتولى حراسته، بسبب خلافات بين الطرفين، بمنطقة التعاون فى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة التعاون فى الهرم، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده.

وبسؤال مالك الشقة اتهم حارس العقار بإشعال النار بها، بسبب خلافات بينهما، وتبين أن كاميرات المراقبة رصدت المتهم خلال إشعاله النار بالشقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.