إنشاء منطقة لوجستية بالتعاون مع وزارة التموين بجوار جامعة كفر الشيخ على مساحة 11 فدانا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار المشاركة فى مبادرة "حياة كريمة"، والمبادرات الرئاسية كافة، والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مقدما التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصرى بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو وقرر المجلس إرسال برقية تهنئة وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى ،رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانونى للجامعة والدكتور على صبرى أمين عام الجامعة.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصرى ولأعضاء المجلس، وجميع منتسبى الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما وجه دسوقى الشكر والتقدير إلى اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، لتشريفه الجامعة ومشاركته اجتماع مجلسها ودعمه مطالب الجامعة وجهده فى التنمية الشاملة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدم الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة، رئيس جامعة كفرالشيخ الشكر، لمُنتسبى الجامعة على الانضباط فى تنظيم أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني، كما أشاد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب.

من جانبه، أعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ عن سعادته بالتواصل مع مجلس الجامعة لعرض أحدث المستجدات فى المحافظة، مشيرًا إلى الاستعانة بخبرات الجامعة فى مختلف المجالات.

وقال "نور الدين" إن المحافظة تشهد اهتماما كبيرًا من الرئيس السيسي، فى جميع القطاعات سواء الصحة والإسكان والتعليم، والطرق ، والخدمات الترفيهية، وتطوير عواصم المدن، والبرنامج الرئاسي" حياة كريمة" وغيرها من المشروعات الخدمية.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إقامة منطقة لوجستية بالتعاون مع التموين بجوار الجامعة على مساحة 11 فدانا، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه سيتم إقامة طريق الجامعة بجوار مسار العائلة المقدسة، كما سيتم إعادة تأهيل وتوسعة ورصف وإنارة الطريق من مزلقان سخا إلى محلة موسى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما سيتم تأهيل ورصف طريق كفر عسكر وربطه من الكوبرى الازرق، وكوبرى القنطرة أمام المرور، وجارى توسعة ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي،وأنه سيتم افتتاح معهد الأورام قريبا وسيتم تطوير ميناء البرلس، ليستوعب أعداد كبيرة من السفن، مؤكداً أنه سيقام مشروع منافذ للشباب على طول بحيرة البرلس.