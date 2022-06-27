تدريب 101 طالبة وخريجة بجامعة كفرالشيخ ضمن مبادرة تشجيع العمل الحر للمرأة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذت جامعة كفر الشيخ دورة تدريبية، بإشراف الدكتور تامر كامل، تم خلالها تدريب 101 متدربة من الفتيات "الطالبات - الخريجات"، وتضمن التدريب التعرف على الحديث في مجالات العلامات التجارية الشخصية، وشبكات العلاقات، وإدارة المشروع، وإدارة المنصات، ومهارات البيع، والتسعير، وتسوية النزاعات، والتفاهم القانوني، وإدارة العملاء، ويتم منح شهادات معتمدة من مايكروسوفت للطالبات المسجلات بالدورة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد مصطفى لطيف، ضمن مبادرة تشجيع العمل الحر للمرأة والمقدمة من شركة مايكروسوفت الدولية بالتعاون مع مؤسسة كير للتنمية تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ ، بالتنسيق مع المهندس مدحت المحلاوى منسق المبادرة.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، أن مبادرة تشجيع العمل الحر للمرأة المقدمة من مايكروسوفت مصر وكير مصر للتنمية تحت إشراف المجلس الأعلي للجامعات تهدف إلى مساعدة الفتيات والسيدات وتستهدف الشريحة العمرية من 18 الى 35 عاما وتعمل على تعزيز القدرات واكتساب المهارات للتعرف على سوق العمل الحر والإطلاع على الوظائف المتاحة والمنصات الإلكترونية التي تسهم في التأهل لسوق العمل و الحصول على فرص العمل الحر .

وأكد الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تنفيذ مبادرة تشجيع العمل الحر للمراة يأتي ذلك تفعيلا لأنشطة التدريب على التقنيات الحديثة بالجامعات المصرية، لتطوير وتأهيل طالبات وخريجات الجامعات المصرية ودمجهن بسوق العمل لتحقيق مورد مادي يكفل لهن حياة كريمة من خلال العمل الحر وذلك من خلال تدريبهن على مهارات تكنولوجية ومهارات إدارة الأعمال والمهارات الشخصية.