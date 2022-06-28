إعلان نتائج الامتحانات بجامعة الإسكندرية فى موعد أقصاه نهاية يوليو

الإسكندرية أسماء على بدر

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية لعمداء الكليات بسرعة الإنتهاء من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب فى موعد أقصاه نهاية يوليو القادم.

وقدم الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر لعمداء ووكلاء الكليات والمعاهد والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين، خلال اجتماع مجلس الجامعة المنعقد اليوم الثلاثاء، على الجهد المبذول والإلتزام الكامل خلال فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، والتي انتهت فى معظم الكليات وفق الجداول الزمنية الموضوعة والانضباط المطلوب.

وتحيط المجلس علما بالخدمات والبرامج التدريبية التى تقدمها منصة "إجادة" لتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل المحلي والدولي فى مختلف التخصصات، والتى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجاناً للطلاب بهدف تقليل الفجوة بين المعلومات ونظم التعليم التي يتلقاها الطالب والمهارات التي يكتسبها منها، وما يحتاجه فعلياً في حياته العملية لإكسابه مهارات جديدة، وتحسين مهاراته الخاصة للنجاح في العمل، وترويج ثقافة التنمية الشخصية والتطور المهني المُستمر، وتعزيز فكر ريادة الأعمال والابتكار، والبدء في المشروعات الصغيرة لكل الفئات، وإعداد قادة المُستقبل وتأهيلهم للمُنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمى.

ووافق المجلس على تخصيص عدد 200 منحة دراسية بتخفيض 50% من عدد الساعات المعتمدة للمتقدمين لدراسة دبلوم الدراسات العليا بالكليات للعام الجامعي 2023/2022.

ووافق المجلس على تقديم منح لطلبة الدراسات العليا لفصل الخريف 2022، وهى عبارة عن عدد 50 منحة للدبلومات المختلفة، و 50 منحة لدرجة الماجستير، وعدد 50 منحة لدرجة الدكتوراة، على أن يكون التخفيض بنسبة 50% من عدد الساعة المعتمدة.

وقدمت الدكتورة غادة الخياط مدير مركز الإبتكارات التربوية والتعلم عن بُعد، عرضاً لأهم أنشطة المركز السابقة والجارية وعلى رأسها مشروع حاضنة الأعمال PILOT حيث تبدأ دورة الإحتضان الأولى قريباً، ودور المركز فى تقديم الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس وإنتاج المقررات الإلكترونية والرقمية، وتنظيم ورش العمل عن التعليم الرقمى، وكذلك أهم المشروعات والمبادرات، ودور المركز فى رفع قدرات أعضاء هيئة التدريس فى مجال الممارسات التعليمية.

كما قدمت الدكتورة رشا الشنيطى المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات التطوير، عرضاً عن مهام ومسئوليات الوحدة، والمشروعات والمنح التى حصلت عليها الوحدة فى 2022/2021، والتعاون مع الصناعة، والمنح وجهات التمويل المحلية والدولية، ومشروعات التعاون الدولي، والإتفاقيات الدولية لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومشاركة الكليات فى المشروعات خلال 2022/2021، والمشروعات السارية، ومبادرات الجامعة لتمويل البحوث.

ووافق المجلس على الإتفاق الإطارى بين جامعة الإسكندرية وجامعة JAUME1 بأسبانيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة HUAZHONG الزراعية بالصين، ومذكرة التعاون بين كلية التمريض جامعة الإسكندرية وجامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الإسراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة جنوب ألينوى بالولايات المتحدة الأمريكية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة طرابلس بليبيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة مارينجا بالبرازيل.

ووافق المجلس على ترقية 20 عضوا بهيئة لبتدريس، 11 إلى درجة أستاذ، و9 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 14 مدرسا، ومنح 100 درجة دكتوراة و57 درجة ماجستير.