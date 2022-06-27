جامعة الإسكندرية تضع خطة متكاملة لنشر الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية

الإسكندرية أسماء على بدر

استعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، تقرير الخطة الشاملة التي أعدها قطاع خدمة المجتمع، بشأن أنشطة التوعية المعرفية والسلوكية بقضية التغيرات المناخية والآثار السلبية لها.



وتناول الدكتور فهمي شارل مقرر اللجنة، عرضاً عن مهام وتشكيل وواجبات اللجنة المعنية، من خلال إعداد مواد توعوية وورش عمل وملفات متكاملة عما يتعلق بترشيد استهلاك المياه والطاقة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية والمخلفات، وطرح رؤى وحلول جامعة الإسكندرية في معالجة وتخفيف آثار التغيرات المناخية ورفع الوعي البيئي في المجتمع.



واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور السيد شلبي، الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث حول أعمال لجنة الجامعة والصناعة، من خلال التركيز على دراسة احتياجات مجتمع الصناعة، وحصر جميع الأبحاث التطبيقية ودراسة تسويقها وتنفيذها. وخلال الاجتماع ناقش وكلاء الكليات آرائهم ومقترحاتهم للنهوض بعمل اللجنة .



كما استعرض المجلس التقريرالسنوي الفني والمالي المقدم من الدكتور عبد العزيز عماره المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس للأنشطة والبرامج التدريبية وأعداد المتدربين خلال العام الجامعي 2021-2022 .



واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية العلوم حول تنظيم الكلية لاحتفالية اليوم العالمي للأرض. كما استعرض المجلس أعمال القافلة الطبية والتوعوية لقرية أبيس السابعة، حيث قامت القافلة بتقديم خدمات طبية لعلاج الأسنان وإجراء قياسات صحية لأهالي القرية والكشف المبكر لسرطان الثدي وتعديل سلوك الأطفال ومخاطر الادمان والتوعية بترشيد المياه، وكذلك القيام بحصر الحالات الاكثر احتياجاً، وذلك بمشاركة كليات طب الاسنان والتمريض والاداب والمعهد العالي للصحة العامة وصندوق مكافحة وعلاج الادمان وشركات مياه االشرب والكهرباء ونهضة مصر وجمعية الهلال الاحمر المصري .



كما استعرض المجلس المقترح المقدم من الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية حول مشروع محو الامية وتعليم الكبار، وذلك من خلال فتح فصول ثابتة لمحو الامية في الأحياء الرئيسية بمحافظة الإسكندرية داخل المدارس ومراكز الشباب، والقيام بالتنفيذ عن طريق طلاب الجامعة، وكذلك تم استعراض جهود الجامعة في مجال محو الامية فى الفترة من اكتوبر 2021 حتي أبريل 2022، حيث تم محو امية 1924 فرد خلال تلك الفترة .



واستعرض كذلك المجلس بيان بالدورات التدريبة التى قدمتها كلية الطب البيطري من خلال مركز الأنشطة الخدمية بالكلية وعددها 8 دورات في مجال سلامة وجودة الغذاء وجراحات الحيوانات الأليفة بأجمالي 212 متدرب .



وفي اطار تعزيز التواصل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني وافق المجلس على برتوكول التعاون بين كلية التمريض والمستشفي السعودي الألماني.

ووافق المجلس علي مشروع البحث المقدم من الدكتورة يسرا أحمد سلطان الاستاذ المساعد بكلية الزراعة بعنوان" الخمائر المخلقة داخليا بالكرش والمخلوطة بالمونتموريلنيت المعدل عضويا في صورة النانو كاضافات غذاية جديدة للمجترات ".

