أسرة نيرة أشرف تستعد لحضور ثانى جلسات محاكمة قاتل ابنتهم بجنايات المنصورة.. بث مباشر

الغربية مصطفى عادل

قدم "اليوم السابع" بث مباشر من أمام منزل الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، حيث تستعد أسرتها لمغادرة المنزل والتوجه لمدينة المنصورة لحضور ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل ابنتهم.

كانت والدة والدة نيرة أشرف قد ردت على اعترافات المتهم بقتل ابنتها أمام هيئة المحكمة، حيث أكدت أن كلام القاتل كذب، وادعى أنه يصرف على نيرة فكيف ذلك وحالته المادية بسيطة ونحن حالتنا المادية أفضل منهم وهى تعمل، لماذا سيصرف عليها، لافتة إلى أن نيرة كانت مقيمة فى القاهرة وليست فى المحلة وكانت تتردد ما بين القاهرة والامتحانات.

وأوضحت والدة نيرة أن ما قاله القاتل لم يحدث فى الحقيقة وكل حديثه كذب وكان يطارد نيرة بسبب حبه لها وهو لديه أنانية وحب تملك ويريد نيرة، وشوه سمعة نيرة عبر صفحات غير حقيقية على صفحات التواصل الاجتماعى، مضيفة أنه كانت هناك جلسة عرفية والقائمين عليها كتبوا إيصال أمانة حتى لا يتعرض لنيرة مرة أخرى.

وأشارت والدة نيرة إلى أن نيرة شعرت بتعب نفسى مما فعله فيها، وبنت ضعيفة كيف تهدد شابا وكنا نريده يبعد عنها وكل شىء ظاهر من خلال العقل وكنت أشعر بالهدوء لأنى أعلم كذب المتهم.

وقالت والدة نيرة إن القاتل تطوع لعمل الأبحاث لها ولم تطلب منه عمل الأبحاث، وحاول يتقرب لها من خلال تلك الأبحاث، وطارد نيرة بتوك توك وذهب خلفها إلى المنزل لمعرفة مكانه.

وقالت شقيقة نيرة إن القاتل قال إنه فعل فعلته ردًا للاعتبار وكيف لنيرة أن لا تتعامل معه، والمحامي سأله أنت عاقل، ورد بأنه في كامل قواه العقلية، مضيفة أن القاتل كان يتواصل معها ويسألها لماذا تسافر نيرة دون إخباره ويتعامل وكأنها ملك له وذلك رغم رفضه لها. وكيف يقول إنه بيصرف عليها منين ده ما كانش لاقى ياكل.

وأوضحت شقيقة نيرة أن والدها أراد الحديث مع الشاب بهدوء وإخباره أنها لا تريد الزواج في الوقت الحالي، وكانت تعمل في القاهرة ولا تحتاج إلي أحد للإنفاق عليها، وهو يسكن في الإيجار ولا يستطيع أن يصرف عليها.

وتابعت شقيقة نيرة، أن نيرة كانت تنزل للكلية في أوقات الامتحانات فقط، كما أنه لم يجبر على توقيع إيصالات أمانة كما ادعى، وكان يشتم شتائم غير محترمة، مضيفة أنها تريد حق نيرة فالجميع سكت في حياتها ويجب ألا نسكت بعد وفاتها.