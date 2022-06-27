وكيل تعليم الغربية: نتطلع للفوز بالمراكز الأولى فى المشروع الوطني للقراءة.. صور

الغربيــــة -عادل ضرة

تابع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة للطلاب الفائزين من الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، بقاعة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، بحضور السيد العراقى، مدير عام الشئون التنفيذية،و منال المحمودى ، موجه عام المكتبات بالمديرية، حسين الجبالى، موجه عام اللغة العربية بالمديرية .

وأشاد وكيل الوزارة ، بالمستوى المتميز لجميع الطلاب المشاركين في المسابقة من المراحل الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية، مؤكداً تطلع المديرية للفوز بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية خلال التصفيات النهائية .

يذكر، أن المشروع الوطني للقراءة، يستهدف توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وهو مشروع ثقافي تنافسي يهدف إلى أهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، كما تتمثل رسالة المشروع الوطني للقراءة، فى إحداث نهضة فى القراءة لدى فئات المجتمع، من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة عبر تقديم مشروعات نموذجية مستدامة.



وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يتابع التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة (1)



وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يتابع التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة (2)



وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يتابع التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة (3)



وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يتابع التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة (4)



وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يتابع التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة (5)



وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يتابع التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة (6)