تعليم الغربية: بدء تصفيات مسابقة المشروع الوطني للقراءة لطلاب الغربية 2021/ 2022

الغربية عادل ضرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية ،تحت إشراف المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية عن انطلاق فعاليات التصفيات قبل النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة 2021 / 2022 للطلاب الفائزين من الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية ، حيث تستمر الفعاليات لمدة يومين بقاعة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية.

وتتم التصفيات بحضور وإشراف السيد العراقى ، مدير عام الشئون التنفيذية، ومنال المحمودى ، موجه عام المكتبات بالمديرية ، وحسين الجبالى ، موجه عام اللغة العربية بالمديرية .

يذكر، أن المشروع الوطني للقراءة، هو مشروع ثقافي تنافسي يهدف إلى أهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، ويستهدف المشروع، توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، كما تتمثل رسالة المشروع الوطني للقراءة، فى إحداث نهضة فى القراءة لدى فئات المجتمع، من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة عبر تقديم مشروعات نموذجية مستدامة.