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"نوفوستى": الإمارات تعرض على روسيا المساعدة فى تبادل الأسرى مع أوكرانيا

الإثنين، 27 يونيو 2022 01:54 م
"نوفوستى": الإمارات تعرض على روسيا المساعدة فى تبادل الأسرى مع أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن مسؤولين رفيعي المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة عرضوا على روسيا التوسط في تبادل أسرى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 
 
ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن مصادر أمنية روسية قولها، اليوم الاثنين، "إن ممثلين رفيعي المستوى من دولة الإمارات اقترحوا على الجانب الروسي المساعدة في تبادل الأسرى مع أوكرانيا".
 
 
وأشارت المصادر إلى أن المقترحات المقدمة من الإمارات سيتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد قوائم أسرى العملية العسكرية مع الجانب الأوكراني.

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