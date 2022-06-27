محافظ القليوبية يتفقد معارض "أهلا بالعيد" لتوفير مستلزمات عيد الأضحى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الهجان محافظ القليوبية، معارض ”أهلاً بالعيد” الذي تنظمه غرفة القليوبية التجارية، بالتعاون مع المحافظه للإطمئنان على توافر السلع لدعم المواطنين بمنتجات ذات أسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سُبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين فى المواسم والمناسبات.



وجاء التفقد بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، والمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، ومصطفى فرج مدير عام الإدارة القانونية بالغرفة التجارية.



وأكد محافظ القليوبية، أن معارض ’’أهلاً بالعيد’’ تم إفتتاحها في عدد من مدن المحافظة ومستمرة في العمل واستقبال المواطنين منها (مدينة بنها، طوخ ، شبرا الخيمة ، القناطر الخيرية، كفر شكر ، شبين القناطر ، الخانكة ، قليوب)، وتم تجهيزها بكل ما يحتاج إليه المواطن وتشمل كافة مستلزمات الأسرة، ومستلزمات العيد وذلك بأسعار مخفضة بهدف توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية، واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.



وأشار "الهجان"، إلي أن المعارض توفر السلع الغذائية الأساسية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة، وذلك بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيداً بتنوع المنتجات المعروضة التي تُلبي احتياجات المواطنين من مستلزمات العيد من اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والأسماك، والملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال وكافة السلع الغذائية الأساسية، التى يزداد عليها الطلب خلال أيام العيد، وغيرها من المنتجات التي تغطي كافة إحتياجات الأسرة.



وفي السياق ذاته أوضح "المحافظ"، التعاون مع الغرفة التجارية بالقليوبية في الفترة القادمة لدعم المواطنين من خلال تنظيم مزيد من الشوادر والمعارض، خاصة خلال المواسم والأعياد وهو ما يتم التنسيق له بصورة مكثفة حالياً.



وأثناء تفقده لأركان المعرض استمع المحافظ لأراء المواطنين المتواجدين بالمعرض للتأكد من مدى رضاؤهم بتوافر السلع وأسعارها، ومن جانبهم أبدى المواطنين رضاهم بوجود تلك المعارض ووفرة السلع الغذائية وأسعارها المخفضة عن السوقس مطالبين باستمرار تلك المعارض لمواجهة جشع التجار.





جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



محافظ القليوبية يتفقد معارض ”أهلاً بالعيد” (1)



محافظ القليوبية يتفقد معارض ”أهلاً بالعيد” (2)



محافظ القليوبية يتفقد معارض ”أهلاً بالعيد” (3)



محافظ القليوبية يتفقد معارض ”أهلاً بالعيد” (4)



محافظ القليوبية يتفقد معارض ”أهلاً بالعيد” (5)



