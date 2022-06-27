محافظة كفر الشيخ: إحالة المسئولين عن واقعة شكاوى في بعض أرغفة الخبز للتحقيق

كفر الشيخ- محمد سليمان

صرح المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، بأن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، استجاب على الفور لشكاوى المواطنين عما أثير عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن شكوى في بعض أرغفة الخبز المنتجة في بعض المخابز بدائرة المحافظة.



وأوضح أن مديرية التموين بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة وسط وغرب الدلتا للمطاحن سحبت عينات قانونية من المطاحن والمخابز التي أثير بشأنها ذلك، وتم تلافى المشكلة نهائياً بمعرفة اللجنة الفنية المرافقة لرئيس المطاحن.



وأضاف البيان تم إحالة المسئولين عن الواقعة للتحقيق بالتنسيق مع وزير التموين، ولا توجد حالياً ثمة شكوى بذلك الأمر.