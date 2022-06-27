اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 09:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

للحفاظ على صحة البشرة والعين والكبد ..7 أطعمة غنية بالبيوتين

الإثنين، 27 يونيو 2022 08:00 م
للحفاظ على صحة البشرة والعين والكبد ..7 أطعمة غنية بالبيوتين الشعر الصحى
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحصل معظم الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المتقدمة التي لديها إمكانية الوصول إلى الأطعمة غير المصنعة على ما يكفي من البيوتين من خلال النظام الغذائي وحده ، فإن معرفة الأطعمة التي تحتوي على البيوتين قد يساعدك على تحديد مدخولك إذا كنت تبحث عن زيادة جرعتك اليومية، وفقا لما نشره موقع "mindbodygreen".

ما هو البيوتين؟

قالت إيمي شابيرو ، أخصائية التغذية ، أن فيتامين البيوتين ، المعروف أيضًا باسم فيتامين B7 ، يلعب البيوتين دورًا في تحويل الطعام إلى طاقة في الجسم، إنها تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة بشرتك وشعرك وعينيك وكبدك وجهازك العصبي، و الحصول على ما يكفي من هذه المغذيات أثناء الحمل يصبح أكثر أهمية لأنه يلعب دورًا في التطور الجنيني.

 يحتاج البالغ المتوسط ​​إلى 30 ميكروجرامًا ، من البيوتين يوميًا، تحتاج النساء الحوامل أو المرضعات إلى 35 ميكروجرامًا هذه هي المستويات اليومية الأساسية .

الأطعمة الغنية بفيتامين البيوتين:

1. صفار البيض:

صفار البيض مليء بالبيوتين، يحتوي متوسط ​​صفار البيض المطبوخ على حوالي 10 ميكروجرام من البيوتين ، وهو ما يعادل حوالي 33٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به من البيوتين للبالغين العادي.

2 المكسرات:

تحتوي بعض المكسرات على البيوتين يشمل ذلك اللوز والجوز والفول السوداني.

3. اللحوم العضوية:
 

تحتوي حصة واحدة 3 أونصات من كبد البقر على 103٪ من كمية البيوتين التي تحتاجها يوميًا .

4. البطاطا الحلوة:
 

تعد البطاطا الحلوة من الخضروات الأساسية لأسباب عديدة فهي مليئة بالبيتا كاروتين والبوتاسيوم والحديد وفيتامين B6 والألياف وبالطبع البيوتين.

5. الموز:
 

يحتوي الموز أيضًا على البيوتين، في حين أنه قد لا يكون لديهم نفس القدر من نظرائهم الآخرين مثل لحوم الأعضاء وزبدة الجوز ، إلا أن فوائد هذه الفاكهة تتجاوز محتوى البيوتين.

6. القرنبيط:
 

لا يحتوي الخضار على كمية عالية من البيوتين ، ولكن كجزء من نظام غذائي أكبر وقوي، فهو بالتأكيد له العديد من الفوائد.

 

7. سمك السلمون:
 

هل تعلم أن حصة واحدة 3 أونصات من سمك السلمون الوردي المعلب تحتوي على 17٪ من قيمة البيوتين الموصى بها يوميًا .

 

 


البيوتين

فيتامين البيوتين

الأطعمة

النظام الغذائي

الأسماك

الفوائد الصحية للبيوتين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة