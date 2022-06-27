اليوم السابع
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ضبط شحنة مخدرات بمليون جنيه فى الإسكندرية

الإثنين، 27 يونيو 2022 11:50 م
ضبط شحنة مخدرات بمليون جنيه فى الإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية ("لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.
 
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية .. وبحوزتهما (عدد 155 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15,500 كيلو جرام– مبلغ مالى –هاتفى محمول – سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. 
 
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,085,000) واحد مليون وخمسة وثمانون ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين
 
 

مكافحة المخدرات

البحيرة

المواد المخدرة

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية



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