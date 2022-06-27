شرطة لوجانسك: هاجمنا قوات كييف في ليسيتشانسك من 5 اتجاهات بوقت واحد

كتب أحمد عرفة

أكدت شرطة لوجانسك الشعبية أن القوات الروسية وقوات لوجانسك هاجموا قوات كييف في ليسيتشانسك من 5 اتجاهات في وقت واحد وضيقوا الخناق عليهم، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت شرطة لوجانسك الشعبية أن هناك معارك ضارية داخل مدينة ليسيتشانسك، حيث دخلت قوات الحلفاء المدينة من خمس جهات، وبفضل هجومنا المباغت، تم تضيق الحصار ودحرهم باتجاه وسط المدينة.

وأوضحت شرطة لوجانسك الشعبية أنه في هذا الوقت تقوم القوات الأوكرانية بالقضاء على مدربين أجانب، خوفا من أن يكشفوا عن بيانات سرية بعد أسرهم.