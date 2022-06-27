اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 01:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة لوجانسك: هاجمنا قوات كييف في ليسيتشانسك من 5 اتجاهات بوقت واحد

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:40 ص
شرطة لوجانسك: هاجمنا قوات كييف في ليسيتشانسك من 5 اتجاهات بوقت واحد الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت شرطة لوجانسك الشعبية أن القوات الروسية وقوات لوجانسك هاجموا قوات كييف في ليسيتشانسك من 5 اتجاهات في وقت واحد وضيقوا الخناق عليهم، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضافت شرطة لوجانسك الشعبية أن هناك معارك ضارية داخل مدينة ليسيتشانسك، حيث دخلت قوات الحلفاء المدينة من خمس جهات، وبفضل هجومنا المباغت، تم تضيق الحصار ودحرهم باتجاه وسط المدينة.

 

وأوضحت شرطة لوجانسك الشعبية أنه في هذا الوقت تقوم القوات الأوكرانية بالقضاء على مدربين أجانب، خوفا من أن يكشفوا عن بيانات سرية بعد أسرهم.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

واشنطن تؤكد وجود موقف موحد لمجموعة الـ7 ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا.. الخارجية الأمريكية: بوتين هو من يجب أن ينهي الحرب.. ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي: مستعدون للمفاوضات اليوم حال قبول شروطنا

الأحد، 26 يونيو 2022 10:51 م

الخارجية الأمريكية: هناك موقف موحد لمجموعة الـ7 ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا

الأحد، 26 يونيو 2022 09:09 م

إصابة 952 طفلا إثر هجمات موسكو على أوكرانيا.. 3 مصابين و7 مفقودين خلال هجوم أوكرانى فى القرم.. لوجانسك: 70 جنديا أوكرانيا فى مجمع مصنع أزوت ألقوا السلاح واستسلموا.. وروسيا تتهم الغرب بإطالة أمد الحرب

الأحد، 26 يونيو 2022 08:58 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة