حملات مكبرة لمديرية الطب البيطرى بالمنوفية لمواجهة المخالفات

المنوفية - فريق المحافظات

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية حملات مكبرة للقضاء على المخالفين وترويج أى سلع منتهية الصلاحية.

جاء ذلك بتوجيهات من اللواء محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مكثفة وتعليمات من الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية.

وأطلقت مديرية الطب البيطرى حملات مكبرة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير ادارة المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور مادح الشرقاوى والدكتور عمرو الزرقانى بالاشتراك مع مجلس ومدينة السادات برئاسة لبنى الجزار نائب رئيس مجلس ومدينة السادات وجهاز حماية المستهلك برئاسة عماد يسرى.

وتم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الخطاطبة وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار إجمالى المضبوطات 150 كجم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.