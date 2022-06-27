جو بايدن: زيادة فى معدلات الرسوم حتى 35% على بعض المنتجات الروسية

كتب أحمد عرفة

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن زيادة الرسوم الجمركية على عدد من البضائع الواردة من روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الأمريكى: لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الزيادة فى معدلات الرسوم حتى 35٪ على بعض المنتجات الروسية الأخرى، والتى لم يتم حظر استيرادها، لها ما يبررها وتلبى المصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن ضربة صاروخية استهدفت مركزًا تجاريًا كان يحوى أكثر من ألف مدنى بداخله فى مدينة "كريمنشوك" بوسط البلاد.

وقال زيلينسكى - عبر حسابه على تطبيق (تليجرام)، بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين - إن "المركز التجارى (المول) يحترق، ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، وعدد الضحايا من المستحيل تخيله."

وشدد على أن هذه المنشأة لا تشكل أى تهديد للجيش الروسى ولا يوجد أى قيمة استراتيجية من قذفة، مضيفًا أن "المواطنين يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية لكن الأمر يغضب المحتلين كثيرًا"، مؤكدًا أنه لم يتم حصر عدد الضحايا حتى الآن.