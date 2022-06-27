تعرف على لقاء محافظ أسيوط بمسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن سرعة نهو الملاحظات وبدء استكمال تسليم وتشغيل شبكات مشروعات صرف صحى ديروط ومنفلوط وغرب البدارى وذلك بالتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات المنفذة للمشروعات على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستلامها وتشغيل المحطات بكامل طاقتها وفقاً للخطة التى تم وضعها للتشغيل، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة للنهوض بالمشروعات التنموية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندس حربى مقار رئيس قطاع شمال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الموقف التنفيذى للأعمال التى تمت بشبكات المشروعات "ديروط ومنفلوط وغرب البدارى" وأعمال التسليم التى تمت حتى الآن وتلافى الملاحظات مع الشركات المنفذة وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى مشدداً على سرعة استكمال أعمال التسليم تمهيداً للتشغيل خلال الأيام القادمة وذلك لتشغيل المشروعات بكامل طاقتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة والجهود التى بذلتها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لتشغيل المشروعات المتوقفة منذ سنوات ونجاح تذليل كافة العقبات لتشغيل المشروعات جزئيا تمهيدا لنهو كافة الملاحظات وتسليم باقى الشبكات وبدء التشغيل الكلى لها، موجهًا بأهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أوضح المحافظ ان مشروع الصرف الصحى المتكامل بمركز ديروط يبلغ تكلفته الإجمالية 630 مليون جنيه بطاقة استيعابية 52 ألف متر3/يوم ويخدم مدينة ديروط وقريتى بانوب ظهر الجمل والمحمودية ويضم المشروع 4 محطات رفع ـ وشبكات انحدار ـ وخطوط طرد ـ خط سيب نهائى على مصرف أبو جبل ومحطة معالجة الصرف الصحى بالظهير الصحراوى بمدينة دشلوط لافتًا إلى أن المشروع بدأ العمل فى انشائه منذ أكثر من 23 عاماً.

وأضاف المحافظ أن مشروع الصرف الصحى المتكامل بمركز منفلوط يبلغ تكلفته الإجمالية 460 مليون جنيه ويخدم مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبنى مجد وسراوة بإجمالى عدد مستفيدين 300 ألف نسمة ويشمل محطة معالجة صرف صحى بقرية العتامنة بالظهير الصحراوى بطاقة 38 ألف م3 والتى أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى ويتكون المشروع من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية بقرية الحما ومحطة رفع فرعية و2 محطة رفع مساعدة بالإضافة إلى شبكة إنحدار بطول 45 كم بأقطار تبدأ من 175 إلى 1000 مم من مواسير فخار وخطوط طرد بطول إجمالى 26 كم أقطار من 500 إلى 800 مم زهر مرن لافتًا إلى أن المشروع بدأ العمل فى انشائه منذ أكثر من 20 عاماً.

وأوضح المهندس ناجح عبد الرحمن أنه جارى مد خدمة الصرف الصحى بغرب البدارى من خلال انشاء محطة رفع غرب البدارى الفرعية وبعض الخطوط والشبكات بأطول 6 كيلو لتوصيل خدمة الصرف الصحى لقرى غرب البدارى خلال الأيام القادمة بعد نهو الملاحظات وتسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

يذكر أن محافظ أسيوط قد عقد عدة جولات ميدانية بمشاركة أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعات صرف صحى منفلوط وديروط والبدارى للوقوف على معدلات التنفيذ بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ومسئولى الشركات المنفذة لمشروعى صرف صحى منفلوط وديروط والبدارى وتم الاتفاق على وضع خطة عاجلة وبحث الإجراءات التى تم اتخاذها لتذليل العقبات ونهو الملاحظات لتشغيل المشروعات بكامل طاقتها بعد تلافى جميع الملاحظات خلال الايام القادمة والتشغيل النهائى بعد الانتهاء من مراحل التجريب.